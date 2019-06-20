151 حكما بالسجن مدى الحياة في محاكمة منفذي محاولة الانقلاب في تركيا

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" نقلا عن وكالة "دي اتش ايه" الخاصة، أن محكمة تركية قضت بالسجن مدى ​الحياة​ بحق 151 شخصا في أبرز المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي جرت العام 2016. وصدرت احكام بالسجن المشدد مدى الحياة بحق 128 شخصا فيما حكم 23 آخرون بالسجن مدى الحياة بعد ادانتهم بـ"محاولة قلب النظام الدستوري" والاغتيال ومحاولة الاغتيال.

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