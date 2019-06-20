محكمة أوكرانية: مرسوم حل البرلمان يتناسق مع الدستور

أكدت المحكمة الدستورية في ​أوكرانيا​ أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الجديد ​فلاديمير زيلينسكي​ بشأن حل ​البرلمان الأوكراني​ يتوافق مع بنود دستور البلاد.

ولفت مصدر في المحكمة لوكالة "إنترفاكس" إلى أن "المحكمة الدستورية أقرت في جلسة مغلقة اليوم بدستورية المرسوم الخاص بحل البرلمان وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة في أوكرانيا".

وبهذا الشكل، ستجري ​الانتخابات​ البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، يوم 21 تموز المقبل.

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وأشار المصدر، إلى أن 17 قاضيًا، حضروا الجلسة المغلقة للمحكمة الدستورية.

وفي نهاية شهر أيار، رفضت المحكمة العليا في أوكرانيا، دعوى بعدم قانونية حل البرلمان وأحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.

وفي 20 أيار، أعلن زيلينسكي خلال كلمته في حفل تنصيبه، عن حل البرلمان، وفي اليوم التالي نشر مرسوم بهذا الخصوص.