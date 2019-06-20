الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية في "الأزمة مع إيران"

دعا ​الاتحاد الأوروبي​ إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية في "الأزمة مع ​إيران​"، معلنًا مشاركته واشنطن بالقلق من سلبية التصعيد في المنطقة". وشددت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني على "أننا نعمل مع الشركاء لضمان التزام إيران بتعهداتها وفق الاتفاق النووي".

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