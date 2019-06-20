العربية: أسعار النفط ترتفع 5 في المئة بسبب التطورات الجارية في الخليج

أفادت قناة "العربية" أن أسعار ​النفط​ إرتفعت 5 في المئة بسبب التطورات الجارية في ​الخليج​.

يذكر أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني، اسقط فجر اليوم ​طائرة​ تجسس اميركية مسيرة من طراز "غلوبال هاوك" بعد اختراقها الاجواء الايرانية في منطقة كوه مبارك في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

وقد اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​إيران​ اقترفت خطأ كبيرا".