ترامب: إيران اقترفت خطأ كبيرًا

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​إيران​ اقترفت خطأ كبيرا". يذكر أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني، اسقط فجر اليوم طائرة تجسس اميركية مسيرة من طراز "غلوبال هاوك" بعد اختراقها الاجواء الايرانية في منطقة كوه مبارك في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

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