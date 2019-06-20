سكاي نيوز: اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الرد الأميركي على تهديدات إيران

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" أن "اجتماعا يعقد في هذه الأثناء في ​البيت الأبيض​ لمناقشة الرد الأميركي على تهديدات ​إيران​ بمشاركة وزير الدفاع بالوكالة ووزير الدفاع المرشح". يذكر أن الدفاع الجوي التايع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني، اسقط فجر اليوم طائرة تجسس اميركية مسيرة من طراز "غلوبال هاوك" بعد اختراقها الاجواء الايرانية في منطقة كوه مبارك في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

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