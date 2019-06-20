AFP: أميركا تضيف السعودية وكوبا على القائمة السوداء للاتجار بالبشر

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن ​الولايات المتحدة​ أضافت ​السعودية​ وكوبا الى لائحتها السوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة ​الاتجار بالبشر​. وفي تقريرها السنوي، وجهت الخارجية الاميركية انتقادات الى حليفتها السعودية للانتهاكات التي تطاول العمال الاجانب على اراضيها، واتهمت كوبا بممارسة الاتجار بالبشر عبر برنامجها لارسال اطباء الى الخارج.

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