أستاذ في اللبنانية في إضراب مفتوح عن الطعام تحقيقا لمكاسب الجامعة

أعلن الأستاذ في ​الجامعة اللبنانية​ پول دواليبي إضرابه المفتوح عن الطعام تحقيقا لمكاسب الجامعة، لافتا إلى أن "المكسب الأول هو الحرية والكرامة"، قائلا: "هذا المكسب هو شهادتي أمامكم وأمام ​الطلاب​".

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