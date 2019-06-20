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قائد الجيش تسلّم من نظيره السعودي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة

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استكمل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ اليوم الثاني من زيارته إلى ​​، حيث تسلّم من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وبتكليف من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده على رأس المؤسسة العسكرية في حفظ ​الأمن​ على كل الأراضي اللبنانية، وإيماناً من المملكة بدور ​الجيش اللبناني​، وذلك بحضور السفير اللبناني في المملكة الدكتور ​فوزي كبارة​.

ثم انتقل العماد عون إلى جدّة حيث زار معهد القوات الجوية واطّلع على أقسامه، واستمع إلى إيجاز عن المهمات التي ينفذّها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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