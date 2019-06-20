عقيص بحث مع ابو فيصل مشروع اقامة المنطقة الاقتصادية بزحلة

بحث عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، مع رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل في مشروع اقامة المنطقة الاقتصادية الحرة في زحلة والبقاع، الذي تبناه تجمع الصناعيين في البقاع والسبل التي من شأنها السير به في اقرب وقت.

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