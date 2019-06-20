الصفدي بحث مع سفير بريطانيا في الشأن اللبناني وامور تهم طرابلس

استقبل الوزير السابق محمد الصفدي السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، وتم التطرق الى امور تهم مدينة طرابلس. كما تم التداول في القضايا اللبنانية بشكل عام.
وجال رامبلنغ برفقة الصفدي، في "مركز الصفدي الثقافي"، حيث اطلع على أقسامه، ثم انتقلا إلى "معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل"، الذي فتح أبوابه أمام المتدربين منذ سنة ونصف تقريبا. وعرف الصفدي بالمعهد وبما يقدمه من تدريبات.
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