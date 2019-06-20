الصفدي بحث مع سفير بريطانيا في الشأن اللبناني وامور تهم طرابلس

استقبل الوزير السابق ​محمد الصفدي​ ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، وتم التطرق الى امور تهم ​مدينة طرابلس​. كما تم التداول في القضايا اللبنانية بشكل عام.

وجال رامبلنغ برفقة الصفدي، في "​مركز الصفدي الثقافي​"، حيث اطلع على أقسامه، ثم انتقلا إلى "معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل"، الذي فتح أبوابه أمام المتدربين منذ سنة ونصف تقريبا. وعرف الصفدي بالمعهد وبما يقدمه من تدريبات.