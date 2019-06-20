الخليل كرم رئيس وأعضاء لجنة المال مثمنا جهودهم لاقرار موازنة جديدة ومعاصرة

أقام عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ لقاء تكريميا، تخلله غداء، لرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة. حضر اللقاء وزير المال ​علي حسن خليل​، والنواب: ​إبراهيم كنعان​، بولا يعقوبيان، جميل السيد،آغوب بقرادونيان، فادي علامة، شامل روكز،أيوب حميد، علي بزي، نزيه نجم، جان طالوزيان، بلال عبد الله، ميشال موسى، هنري الحلو، محمد نصر الله، محمد خواجة،ادي ابي اللمع، قاسم هاشم، سليم عون، زياد الحواط ، ميشال معوض، ياسين جابر وغازي زعيتر. وشكر الخليل للحاضرين تلبية الدعوة، مثمنا "جهودهم التشريعية التي ييذلونها لاقرار موازنة جديدة ومعاصرة".

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