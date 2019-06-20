اللواء عثمان عرض الأوضاع العامة في البلاد مع النائب السابق عماد الحوت

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب السابق رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان ​عماد الحوت​ يرافقه نائبه السيد حمود، في زيارة أعربا خلالها عن دعمهما وتقديرهما للدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​، كما جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد.

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