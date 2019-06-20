وفد من بلدية الزوايدة يزور بلدية حارة حريك

استقبل رئيس بلدية ​حارة حريك​ زياد واكد ونائب رئيس ​بلدية حارة حريك​ المهندس ​احمد حاطوم​ وفد من بلدية الزوايدة برئاسة رئيس المجلس البلدي امين ابو سويرح، جرى خلاله بحث الشؤون ​البلدية​ وسبل التعاون بين البلديتان، وامكانية حصول توأمة بين حارة حريك والزوايدة بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب الى منطقة ​قطاع غزة​ .

شرح ابو سويرح الاوضاع التي يعيشها اهالي غزة، خاصة بعد الانسحاب الاسرائيلي من مناطق غزة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي والمعيشي.

قدم زياد واكد ونائب الرئيس احمد حاطوم باس المجلس البلدي لبلدية حارة حريك بعدها دروع تذكارية للوفد الفلسطيني من انتاج المركز الانتاجي لبلدية حارة حريك