شكرا لقرائتكم خبر عن معارضة قطرية تفضح تدخل قطر فى تصنيف جامعتها عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت المعارضة القطرية هميان الكوارى، تدخل قطر فى لعبة التصنيف الخاص بالجامعات على مستوى العالم، رغم تدهور مستوى التعليم فى الدوحة. وقالت المعارضة القطرية، فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر": "سيبدأ التهليل السنوي بتقدم جامعة قطر بتصنيف QS وستجد الإعلام يصفق والميديا ترقص". Advertisements وتابعت هميان الكوارى: "لن يتحدث أحد عن مؤشرات التصنيف ولن يشير أحد لمعيار التعليم الهابط(16.9%)ولن ينزعج أحد وهو يرى مؤشر الدولية في الأساتذة أصبح 100% وفي الطلاب أصبح 98%ولن يعلم أحداً أبداً حقيقة مايحدث في لعبة التصنيف".

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