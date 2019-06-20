شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء أحد ثمار السياسيات الناجحة للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أهم ثمار السياسيات المٌطبقة خلال الأعوام القليلة الماضية فى قطاع الكهرباء، وأبرزها القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطى أمن من الطاقة الكهربائية، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، وذلك جنباً إلي جنب تدريب العمالة المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة، وتطوير برامج ترشيد وتحسين استخدام الطاقة الكهربائية.

كما استعرض التقرير البرلمانى مؤشرات الأداء خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى ارتفاع الطاقة المولدة خلال الفترة من ( 12 / 2013 – 17 / 2018 ) من 164,6 مليار ك. و. س إلى نحو 196,4 مليار ك. و. س بنسبة نمو سنوي 3,5% خلال الفترة، وهو ما يدل على التطور الملموس والمُطرد فى إنتاج الكهرباء.

وأشار التقرير البرلمانى، إلي زيادة القدرة المُركبة من 30803 م. و عام 12 / 2013 إلى 45008 م. و عام 16/ 2017 أي بنحو 10% في غضون خمسة أعوام، مع إنشاء محطات توليد جديدة مما يؤكد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي نمو الطاقة الكهربائية المُستهلكة من 140,9 مليار ك. و. س عام 12/2013 إلى 156,9 مليار ك. و. س عام 17 / 2018 بمعدل نمو سنوى 2.2% خلال الفترة.

ونوه التقرير البرلمانى، إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 458 ألف كم عام 12 / 2013 إلى نحو 524 ألف كم عام 17 / 2018 بنسبة نمو سنوى 2.7% دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لمختلف أنحاء الجمهورية.