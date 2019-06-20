شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية أمام "النواب" بين مصر والصين لدعم تطوير نظام التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2018.

وتهدف الاتفاقية – حسب التقرير البرلماني، إلى دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مجال التعليم عن بٌعد، على نحو يسهم في الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتى شهدت انطلاقة كبيرة في السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم، الذى تسعى مصر إلى تطويره والارتقاء به، استفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومن بينها الصين.

ومن هذا المنطلق، جاء الاتفاق من أجل تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع، وفقا للتقرير البرلماني، نحو (79 مليون يوان صينى) تخصم من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين الحكومتين المصرية والصينية بتاريخ 23/12/2014، وسيتم تحديد الجوانب التفصيلية للمشروع من خلال عقد موقع من المؤسسات المخولة بين الحكومتين المصرية والصينية.

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