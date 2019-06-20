شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة: أردوغان ينتظر صفعة كبرى فى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "أحوال تركية" التابعة للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ينتظر صفعة كبرى فى إسطنبول، حيث إنه إذا تلقى هزيمة ثانية في إسطنبول سيشكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة انتخابات البلديات فى مارس الماضى، موضحة أنه مع أن حزب الرئيس التركى - العدالة والتنمية - المتحالف مع حليفه القومي نال أكبر نسبة من الأصوات على مستوى البلاد بكاملها، ولكنه تراجع في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، حيث فقد بلدية العاصمة أنقرة بعد سيطرتهم عليها طيلة ربع قرن.

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وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن أردوغان أضاف تعديلا على تكتيكه الانتخابي استعدادا لانتخابات إسطنبول الثانية ففي حين كان حاضرا بقوة خلال الكثير من التجمعات الانتخابية الداعمة لمرشحه خلال الانتخابات الأولى، حاول التخفيف من ظهوره قليلا خلال حملة الانتخابات الحالية من دون ان يعني ذلك تراجعا في دعمه لمرشحه، حيث تنبه أردوغان إلى خطورة تحويل انتخابات إسطنبول البلدية إلى استفتاء حول شخصه، وبالتالي دفع المعارضة لحشد قواها لتوجيه ضربة له، في حال هزيمة مرشحه.

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