بعد كسر باب الكونترول.. اختفاء 150 بطاقة تعارف لطلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حررت منطقة الدقهلية الأزهرية بلاغًا في مركز شرطة الجمالية باختفاء 150 وثيقة تعارف لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية من داخل كونترول معهد بنين الجمالية.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية باكتشاف وجود كسر في أقفال الباب الخاص بكونترول الثانوية بمعهد بنين الجمالية واختفاء وثائق تعارف خاصة بالطلاب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بقيادة الرائد أحمد شلبي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين اختفاء 150 وثيقة تعارف طلاب "أدبي وعلمي" والخاصة بلجنة 184 من امتحان مادة التفسير.

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وتبين وجود كسر بأقفال الكونترول واختفاء البطاقات والتي يتم التعرف من خلالها على شخصية الطالب مؤدي الامتحان حتى لا يحدث انتحال للشخصية والتأكد من أن الطالب الذي يمتحن هو الطالب المسجل بالمعهد.

وكلف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة العقيد سيد لطفي خشبة، رئس فرع البحث الجنائي بشال الدقهلية، لكشف لغز الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من المكان .

من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بمنطقة الدقهلية الأزهرية أن الامتحان جرى في موعده ولم تؤثر عملية اختفاء بطاقات التعارف على سير الامتحان .