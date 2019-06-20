رسميًا.. ننشر الخريطة الكاملة للتنسيق في المدارس الثانوية العامة والفنية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 2019 /2020.

وجاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 212 درجة، كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام خدمات 200 درجة.

ومن جانبه أوضح الشناوي عايد وكيل وزار التربية والتعليم بالأقصر، أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الزراعي كالآتي:

مدرسة القرنة الزراعية 145 درجة، ومدرسة أرمنت الزراعية 141 درجة، ومدرسة الطود الزراعية 165 درجة، ومدرسة إسنا الزراعية 170 درجة، ومدرسة الشغب الزراعية "الشهيد مصطفى حجاجي" 170 درجة.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي كالآتي:

مدرسة الأقصر الميكانيكية 190 درجة، ومدرسة الأقصر الزخرفية 158 درجة، ومدرسة الأقصر الصناعية بنات 165 درجة، ومدرسة العشى الصناعية 155 درجة، ومدرسة العديسات الصناعية المشتركة 160 درجة، ومدرسة أرمنت الزخرفية بنين 153 درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات 160 درجة، ومدرسة الديمقراط الصناعية بنات 155 درجة، ومدرسة أرمنت الميكانيكية بنين 155 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنين 175 درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنات 150 درجة، ومدرسة الدير الصناعية المشترك 175 درجة.

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كما أشار "عايد" إلى أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني "تجاري – فندقي" جاء كالآتي:

مدرسة إسنا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 205 درجة، ومدرسة الأقصر الثانوية الفندقية 195 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات 150 درجة، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنين 155 درجة، ومدرسة البياضية الفنية التجارية المشتركة 153 درجة، ومدرسة العشى الفنية التجارية المشتركة 155 درجة، ومدرسة أرمنت الفنية التجارية المشتركة 150 درجة، ومدرسة العديسات الفنية التجارية المشتركة 153 درجة، ومدرسة اسنا الفنية التجارية بنات 155 درجة، وفصول مدرسة المريس الفنية التجارية الملحقة 153 درجة، وفصول مدرسة نجع حبشى الفنية التجارية الملحقة 155 درجة، وفصول مدرسة الضبعية الفنية التجارية الملحقة 155 درجة ، وفصول مدرسة بن الجراح الفنية التجارية الملحقة 155 درجة، وفصول مدرسة كوم البعيرات الفنية التجارية الملحقة 155 درجة.

وأشار "عايد" إلى أن طلاب إدارة الزينية الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع (200) درجة فأكثر يحق لهم الالتحاق بأي مدرسة فنية بإدارة الأقصر، وكذلك طلاب إدارتي القرنة والبياضية يحق لهم الالتحاق بأي من مدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجات المقرر لهذه المدارس.

وأكد على أنه يجب مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة لأخرى في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الأصلية قبل التحويل.

جدير بالذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 16818 طالب وطالبة بلغ أعداد الناجحين بالدور الأول 13752 طالبًا وطالبة، والأماكن المتاحة لمدارس الثانوي العام بلغت 6125 طالب.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأن يتم ذلك في ضوء دراسة علمية رقمية للوصول إلى مستوى أرقى بتعليم الأقصر.