السودان: إعفاء النائب العام من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ:
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس، قرارًا بإعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وتعيين عبدالله أحمد عبدالله نائبًا عامًا مكلفًا بدلاً منه.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن النائب العام الجديد المكلف عبدالله أحمد عبدالله، كان رئيسًا للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله مؤخرًا في يونيو الجاري، رئيسًا للنيابة العامة لقطاع الخرطوم، ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.
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