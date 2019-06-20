بوتين يربط قضية البحارة الأوكرانيين بمصير المعتقلين الروس لدى كييف

ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية البحارة الأوكرانيين الموقوفين لدى روسيا إثر حادث مضيق كيرتش، بمصير مواطني بلاده المعتقلين في أوكرانيا.
وقال بوتين - وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس- "يجب حل هذه القضية بشكل متكامل. وقبل
وأضاف أنه تم طرح قضية الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الموقوفين لدينا مؤخرا على خلفية حادث مضيق كيرتش، كما طرح مسألة إخلاء سبيل بعض الأشخاص الآخرين، الذين تمت إدانتهم وهم قيد السجن في روسيا.
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