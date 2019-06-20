"التحالف": "الحوثي" تنتهك القوانين وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ باليستيا من حرم جامعة صنعاء وسقط داخل الأراضي اليمنية .

وأضاف التحالف - وفق القناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس - أن ميليشيات الحوثي تنتهك القوانين والأعراف الدولية وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات

الخميس - أن ميليشيات الحوثي تنتهك القوانين والأعراف الدولية وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة.وكان المتحدث الرسمي باسم قواتتحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم - سقوط مقذوف حوثي معاد بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).

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