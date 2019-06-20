الصين تحارب رسوم ترامب بإجراءات ذكية

تحارب الصين الاقتصاد الأمريكى عن طريق خفض الرسوم الجمركية على واردات الدول المنافسة للولايات المتحدة، وذلك وفق تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى.
ذكر التقرير، اليوم الخميس، إنه في خضم الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، يبدو أن الصين لا تجلس مكتوفة الأيدي في انتظار معرفة من سيفوز بالحرب، بل جعلت الأمر أسهل بالنسبة للبلدان المتنافسة مع الولايات المتحدة على القيام بأعمال تجارية في الصين، والوصول إلى السوق الصينية بسهولة.
وكشف معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، أنه بينما كانت الصينترفع التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية بنسبة 12 في المئة من بداية عام 2018، خفضت في المقابل التعريفات الجمركية على الواردات من جميع البلدان الأخرى إلى ما يزيد على واحد في المئة.
يقول التقرير إن هذه الأخبار "ليست جيدة للمصدرين الأمريكيين، لأنها تعني أنهم سيواجهون موقفًا صعبًا وغير مواتٍ بالنسبة للمنافسين في كندا واليابان وأوروبا ودول أخرى".
كما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية كأحد
يشار إلى أن إعلان ترامب عن اجتماع قريب بالرئيس الصيني، يأتي بعد أيام على رسالة وصلته من أكثر من 600 شركة أمريكية، تعرب عن مخاوفها وقلقها بشأن الحرب التجارية مع بكين.
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