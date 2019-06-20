عاجل-الجبير: الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن " السعودية لا تريد حربا مع إيران"، وأن "المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي"، وقال الجبير إن "السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة"، مشيرا إلى أن "اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم"، وتعرضت 4 ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وناقلتان في خليج عُمان، لهجمات تخريبية في حادثين منفصلين. وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران في تلك الهجمات.

وطالب الجبير، "إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب"، وأضاف أن هناك "أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط"، وحول الحكم القضائي البريطاني الصادر بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، أو ضح الجبير أن "الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي".

وفي الشأن الليبي، أعلن أن "الرياض تقف على مسافة متساوية مع كافة أطراف ليبيا"، وشدد على "دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية".