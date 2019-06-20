عاجل-الجبير: الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي

وطالب الجبير، "إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب"، وأضاف أن هناك "أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط"، وحول الحكم القضائي البريطاني الصادر بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، أو ضح الجبير أن "الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي".
وفي الشأن الليبي، أعلن أن "الرياض تقف على مسافة متساوية مع كافة أطراف ليبيا"، وشدد على "دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية".
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