بوريس جونسون يعزّز تقدمه لخلافة تيريزا ماي

عزّز النائب المحافظ بوريس جونسون تقدّمه في السباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد جولة رابعة من تصويت النواب المحافظين أجريت اليوم الخميس، واستُبعد على إثرها وزير الداخلية ساجد جاويد.

وحصل جونسون على 157 من أصل 311 صوتاً. واستُبعد جاويد، الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً، من السباق الذي بات يتنافس فيه ثلاثة مرشحين، بحسب نتائج أعلنها الحزب المحافظ قبل إجراء الجولة الأخيرة بعد ظهر الخميس لاختيار المرشحين النهائيين.

وحثّت وزيرة بارزة في حكومة المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، المرشح الأوفر حظاً بوريس جونسون، اليوم، على رفض "التلاعب" بالسباق على الفوز بزعامة الحزب خلفاً ماي.

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وناشدت وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، جونسون، اليوم الخميس، عقب تقارير تفيد بأن معسكره يفضل جولة إعادة مع وزير الخارجية جيريمي هانت في سباق قيادة الحزب، داعية بعض المؤيدين إلى اعطاء أصواتهم لهانت.