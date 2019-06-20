كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يجتمع بمسؤولي البنتاغون لبحث الرد على الهجوم الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يجتمع بمسؤولي البنتاغون لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

أفادت فضائية "العربية عاجل" في نبأ لها أن

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أسقط الدفاع الجوي للحرس الثوري طائرة مسيرة أمريكية اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية. فيما نفى الجيش الأمريكي أن تكون إحدى طائراته المسيرة حلقت في السماء الإيرانية.

ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أسقط الخميس "طائرة تجسس أمريكية مسيرة"، اخترقت المجال الجوي للجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن هذه الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب غرونمان)، "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة هرزمكان جنوب إيران، إلا أن التلفزيون الرسمي لم يعرض أي صور للطائرة.