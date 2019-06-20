كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: لا أتوقع فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صفقة روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها المخطط لنظام دفاع صاروخي روسي لكنه سيرد إذا فعلت.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي نادر لوسائل الإعلام الأجنبية في إسطنبول، كرر أردوغان، أن شراء أنظمة S-400 الروسية كان "صفقة منتهية".