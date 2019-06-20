كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: لا أتوقع فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صفقة روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي نادر لوسائل الإعلام الأجنبية في إسطنبول، كرر أردوغان، أن شراء أنظمة S-400 الروسية كان "صفقة منتهية".
وقال أردوغان "أقول ذلك بصراحة وإخلاص، علاقاتنا مع (الرئيس دونالد) ترامب في مكان يمكنني الاتصال به جيدًا، وفي حال وجود أي مشكلة، فإننا نعمل على الفور على الهواتف".
وقال أردوغان: "لا أرى أي احتمال بحدوث هذه العقوبات". ولكنه قال إن تركيا لن تبقى صامتة إذا تم فرضها. ويجب على الولايات المتحدة أن تفكر في هذا بعناية فائقة. سنواجه عقوبات خاصة بنا. "
وقال إنه سيناقش المسألة مع ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية الشهر.
جدير بالذكر أن تركيا كانت على خلاف مع الولايات المتحدة منذ شهور بشأن شراء أنقرة المزمع لنظام الدفاع الصاروخي الروسي، والذي تقول واشنطن إنه يتعارض مع شبكة دفاع الناتو.
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا إلا إذا ألغت خطة شراء طائرات S-400 الروسية. ولكن رفض أردوغان التراجع، وقال يوم الخميس إنه من المرجح أن تبدأ عمليات التسليم خلال النصف الأول من يوليو.