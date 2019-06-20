كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا تواضروس يستقبل سفير العراق في المقر البابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقى سعادة السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، يوم الخميس المصادف 20/06/2019، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأهمية التعايش بين الأديان السماوية السَمِحة في العالم العربي.

من جانبه بين السفير الدليمي دور الحكومة العراقية في توفير المناخ الآمن لعودة الأُسر المسيحية النازحة الى مناطقها المحررة في مدينة نينوى، مؤكداً عزم الحكومة العراقية على إعادة إعمار وتأهيل كافة الكنائس والأديرة التي أستهدفتها عصابات داعش الظلامية، مُشدداً على أن مسيحيي العراق هم مكوِّن مهم في النسيج العراقي ولهم دور رئيس في العملية السياسية.

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هذا وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أهمية العلاقات بين العراق ومصر، ودور الحضارتين الرافدينية والمصرية في التواصل الإنساني القديم، مُثمناً دعم الحكومة العراقية في إفتتاح الكنيسة القبطية مؤخراً في بغداد.

الى ذلك وجَّه السفير أحمد الدليمي الدعوة لقداسة البابا تواضروس الثاني، لزيارة العراق، وعبَّر قداسته عن تثمينه لهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير الدليمي قداسة البابا تواضروس الثاني على حفاوة الإستقبال والروح الأخوية الصادقة التي سادته ، وعلى المطبوع التذكاري الذي أهداه قداسته له .

هذا وحضر اللقاء السيدان أحمد الراوي، ومصطفي أحمد عبدالرضا، الملحقان في السفارة.