كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعٍ يونانية وقبرصية لدعم قمة الاتحاد الأوروبي ضد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى بروكسل يوم الخميس على ثقة من أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين ستوافق على اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا إذا استمرت في سلوكها "الاستفزازي" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

حيث ينبع تفاؤل تسيبراس بدرجة كبيرة من دعوة مجلس الشؤون العامة (GAC) يوم الثلاثاء لاتخاذ "تدابير مناسبة" ضد تركيا، والتي وصفتها مصادر حكومية بأنها "إيجابية بشكل خاص".

وبعد الاتفاق على استراتيجية مشتركة مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، قال تسيبراس في مقابلة مع "أوبن تي في" إنه يعتقد "سيتم اتخاذ قرارات واضحة للغاية في بروكسل وربما حتى التدابير، إذا استمرت تركيا في سلوكها الاستفزازي".

ولدى سؤاله عن رد فعل اليونان إذا تحركت تركيا أيضًا للتنقيب عن جزيرة كاستيلوريزو في جنوب شرق بحر إيجة، قال تسيبراس: "أعتقد أن تركيا لن تفعل ذلك".

وقال تسيبراس: "لن نسمح [للرئيس التركي رجب طيب أردوغان] للقيام بذلك"

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وأضاف "لدينا خطة".

وبحسب ما ورد، فإن الحكومة على ثقة من أنه إذا تم اتخاذ قرارات واضحة في القمة فيما يتعلق بتركيا، فإنها ستعمق التحالفات القوية لليونان.

وقال تسيبراس إن سلوك تركيا هو نتيجة لرغبتها في الحصول على حصة من موارد الطاقة في المنطقة، وأصر على أن أنقرة لم تفهم "الحقائق الجديدة".

"والحقيقة هي أن قبرص لم تعد دولة صغيرة بلا حماية في وسط البحر المتوسط، بل هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي."

