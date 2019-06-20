كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيؤدي إلى كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن إيران لا تنتهك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن فرض العقوبات عليها بلا أساس.

وقال الرئيس الروسي خلال حواره السنوي مع المواطنين الروس عبر "الخط المباشر": "بالنسبة لإيران عموما، فهي تمتثل امتثالاً تاما للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المنظمة التي تراقب التكنولوجيا النووية. لم تنتهك (إيران في الاتفاق) شيئا".