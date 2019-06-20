كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سيقرر تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى نهاية يناير 2020 بسبب الاضطرابات في أوكرانيا ودعوة موسكو للمساعدة في تقديم المذنبين بإسقاط طائرة ركاب هناك في عام 2014.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 واستمر في دعم المتمردين الذين يقاتلون قوات كييف في شرق البلاد. هذا الصراع الذي أودى بحياة 13000 شخص، لا يزال يتصاعد.

وسيعبر قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل يوم الخميس عن "دعمهم الكامل لجميع الجهود المبذولة لإثبات الحقيقة والعدالة والمساءلة للضحايا وأقربائهم"، وفقًا لمسودة البيان المشترك الذي شاهدته رويترز.

وتشمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو على أوكرانيا فرض قيود على قطاعات الطاقة والدفاع والمالية الروسية وهي موجودة حاليًا حتى نهاية يوليو.

