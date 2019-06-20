كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: العالم يأمل في نجاح المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين بينج للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الخميس ان العالم يأمل في أن تتحدث كوريا الشمالية والولايات المتحدة مع بعضهما البعض وأن تنجح تلك المحادثات، وأشاد بجهود بيونجيانج تجاه نزع السلاح النووي.

ووصل "شي" إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين، ويسعى إلى تعزيز تحالف طويل الأمد.

جدير بالذكر أن "شي" هو أول زعيم صيني يزورها منذ 14 عامًا، ويمكن أن يجلب تدابير دعم جديدة لاقتصادها المتعثر والمربوط بالعقوبات.