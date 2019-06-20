كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تستعد للتنقيب عن الغاز وسط توترات مع قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت تركيا سفينة حفر تقول انها ستعمل على التنقيب عن الغاز قبالة قبرص المجاورة رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن مثل هذه الأعمال غير القانونية التي قد تفرض عقوبات على أنقرة. وكان من المقرر ان يصل وزير الطاقة التركي فاتح دونميز على متن يافوز يوم الأربعاء كجزء من حفل لاطلاق السفينة التي يبلغ طولها 230 مترا، والتي يقول المسؤولون الاتراك انها يمكن ان تصل الى عمق يصل الى 12000 متر كحد اقصى.

كما تقوم سفينة تركية اخرى، وهي الفاتح، بحفر 40 ميلا قبالة الساحل الغربي لقبرص فيما ادانته الحكومة القبرصية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وحقوقها السيادية. ويبحث زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل الاجراءات المحتملة ضد تركيا، التي تصر على انها تدافع فقط عن حقوقها وحقوق القبارصة الاتراك الانفصاليين في احتياطيات الطاقة في المنطقة.

