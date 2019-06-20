كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة واليابان يوقعان اتفاقيات جديدة في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للإستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA)، عن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، جنبًا إلى جنب مع تسليم التصاريح للشركات اليابانية للعمل في المملكة، حيث تم إصدار الإعلانات على هامش منتدى الرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، إن "الاتفاقيات الموقعة تغطي مختلف المجالات الاستراتيجية مثل التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع"ـ يأتي ذلك كجزء من هدف رؤية 2030 لخلق فرص استثمارية في المملكة.

وقال حاكم الهيئة، إبراهيم العمر، "توقيع هذه الاتفاقات يبرز انفتاح المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية".

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وأضاف: "تعد اليابان واحدة من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة. يمكن أن تصبح هذه الشراكة أوسع في ضوء الإصلاحات الاقتصادية للمملكة والتقدم المستمر في قطاع الأعمال ".

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية واحدة بين الهيئة العامة للإستثمار ومجموعة ميتسوبيشي يو إيف جي المالية وبنك ميزوهو لمناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة سابك وشركة يوكوجاوا الكتريك لإنشاء الامتياز المحلي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك فيصل وجامعة أويتا الوطنية، بالإضافة إلي اتفاقية أخرى بين الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية لتمويل الفرص وتنمية رأس المال البشري.

