كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة واليابان يوقعان اتفاقيات جديدة في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، إن "الاتفاقيات الموقعة تغطي مختلف المجالات الاستراتيجية مثل التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع"ـ يأتي ذلك كجزء من هدف رؤية 2030 لخلق فرص استثمارية في المملكة.
وقال حاكم الهيئة، إبراهيم العمر، "توقيع هذه الاتفاقات يبرز انفتاح المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف: "تعد اليابان واحدة من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة. يمكن أن تصبح هذه الشراكة أوسع في ضوء الإصلاحات الاقتصادية للمملكة والتقدم المستمر في قطاع الأعمال ".
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية واحدة بين الهيئة العامة للإستثمار ومجموعة ميتسوبيشي يو إيف جي المالية وبنك ميزوهو لمناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة سابك وشركة يوكوجاوا الكتريك لإنشاء الامتياز المحلي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك فيصل وجامعة أويتا الوطنية، بالإضافة إلي اتفاقية أخرى بين الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية لتمويل الفرص وتنمية رأس المال البشري.