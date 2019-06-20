كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر: سقوط آمن لمنطاد بـ11 سائحا بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون مصريون إن 11 سائحًا في مأمن بعد انجراف منطاد الهواء الساخن بهم مما أجبرهم على الهبوط في الصحراء الجنوبية للبلاد.

ويقول المسؤولون إن السياح - وهم خمسة هنود وأربعة صينيين وبريطاني ومصري - كانوا يتفرجون على المعابد المصرية القديمة في محافظة الأقصر الجنوبية عندما أخذتهم رياح قوية عن مسارها وغربًا إلى الصحراء.

وتمكن طيارهم من استعادة السيطرة على البالون وهبطوا في النهاية بأمان. وتم العثور على طائرة للبحث عن البالون وتم إرسال السيارات لترحيل السياح إلى الأقصر يوم الخميس.

وتحدث مسؤولو السياحة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يسمح لهم بالتحدث مع الصحفيين.

ويحظى منطاد الهواء الساخن فوق مدينة الأقصر بشعبية، حيث تستقبل البالونات حوالي 360 سائحًا في المدينة يوميًا.