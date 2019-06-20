هيفاء وهبي تهنئ لطيفة رأفت بحملها

هنأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الفنانة لطيفة رأفت بحملها بطفلها الأول، وذلك في ردها على تعليق كانت قد وجهته إليها رأفت متمنية لها، من خلاله، الشفاء واجتياز الأزمة الصحية التي تمر منها.

وكتبت رأفت لهيفاء وهبي في حسابها على تويتر: “حبيبتي هيفاء، ألف الحمد لله على السلامة، لهلا يورينا فيك شر يا رب، وترجعي لجمهورك بألف خير إن شاء الله. صديقتك لطيفة رأفت”.

وعبرت هيفاء عن سعادتها بكلام رأفت، واستغلت الفرصة لتهنئها بحملها، إذ كتبت “مفاجأة حلوة إنو يوصلني كلام لطيف من حضرتك، الله يرزقك بأحلى بيبي”.

ولم تكشف الفنانة اللبنانية هيفاء تفاصيل أزمتها الصحية، التي تمر منها منذ شهور، إذ اكتفت بتوضيح أن مرضها جعلها تغيب عن الساحة الفنية.