عاجل.. ريال مدريد يعلن انتقال نجمه الشاب لأتليتيكو مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، توصله لاتفاق رسمي مع نادي أتلتيكو مدريد، جاره في العاصمة الإسبانية، من أجل انتقال اللاعب ماركوس لورينتي، للفريق الأبيض والأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقدم النادي الملكي، في بلاغ رسمي له، قبل قليل، شكره الكبير للورينتي، على احترافيته العالية واحترامه لألوان النادي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.
وحسب تقارير صحفية إسبانيا، فإن لورينتي سينتقل لأتليتيكو مقابل 10 ملايين يورو.
جدير ذكره، أن ماركوس، تكوين خاص لمدرسة النادي الملكي، التي التحق بها، سنة 200
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