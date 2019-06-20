لم يسامحها الجمهور في اعتذارين سابقين بعد اتهمها بـ”الإساءة للدين”.. مايا تعتذر للمرة الثالثة

تقدمت الراقصة مايا، أمس الأربعاء، باعتذار للمغاربة للمرة الثالثة، راجية منهم أن يتجاوزوا عنها ما اعتبروه إساءة للدين، بعدما تيقنت أن الجمهور لا يزال غاضبا منها، على الرغم من اعتذارها في مرتين سابقتين.

واعتذرت مايا عن حدة انتقادها لما تراه من فوضى في المساجد، وتعليقاتها القاسية في حق مصلين، قالت عنهم إنهم لا يهتمون بنظافة أنفسهم.

واعتبرت مايا، حسب ما نشرته على حسابها في موقع التواصل، أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه، والتأويلات سارت في منحى بعيد عن الذي كانت تقصده.

وأضافت مايا: سامحوني مليون مرة، وأعتذر من كل مغربي ومغربية، لم أقصد لا سب، ولا شتم، ولا إهانة المقدسات، وأتمنى أن تتقبلوا اعتذاري.

وسبق أن هددت مايا باللجوء إلى القضاء ضد كل من حرف كلامها حول وضعية المساجد، ومن هددها لنفس السبب، قبل أن تعتذر ممن أساء فهمها.