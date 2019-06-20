مخيم ريشة ولون | غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 24/ 06/ 2019 الزمان: 10:00 المكان: شركة كرداش، غزة "مخيم ريشة ولون" فعالية للأطفال في غزة، تشمل فعاليات لإعادة التدوير والزراعة وعمل الأكسسوارات، والتطريز والصوف. Advertisements كما يشمل المخيم فعاليات تعليمية للكبار مثل برنامج المشاريع الصغيرة وبرنامج التسويق والبيع. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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