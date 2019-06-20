مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، الخميس، أن أولكسندر زينتشينكو، مدافع الفريق، مدد عقده لثلاث سنوات وهو ما سيبقيه في النادي حتى 2024.

وخاض زينتشينكو لاعب منتخب أوكرانيا، والذي انضم لسيتي في 2016، 29 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم حيث فاز سيتي بثلاثية محلية غير مسبوقة تشمل الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية.

وجاءت الصفقة عقب يوم من تجديد المدافع كايل ووكر عقده مع سيتي حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال زينتشينكو في بيان على موقع النادي "من الصعب أن اعبر عن مدى سعادتي بتوقيع العقد".

وأضاف: "أظهر الموسم الماضي أننا فريق شيد من أجل النجاح. كان من الرائع أن أشارك في مثل هذه المسيرة التاريخية وهو ما لن أنساه على الإطلاق".

وأكمل: "لكنني في غاية التركيز الآن على السنوات المقبلة وأدرك أن المزيد من الأوقات الجيدة تنتظرنا".

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وتألق اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، في مركز الظهير الأيسر الموسم الماضي وشغل مكان المصاب بنجامين ميندي الذي خاض 14 مباراة فقط في كافة المسابقات.

وقال مدير الكرة في مانشستر سيتي، تكسيكي بيجيريستين، إن "تحسن مستواه (زينتشينكو) منذ انضمامه للفريق وهو ما يخبرك بكل ما تريد أن تعرفه بشأن نهجه وقدراته".

وأضاف بيجيريستين:"هو صغير في السن ونهم لتحقيق المزيد وهو لاعب دولي متمرس. إنه يتناسب تماما مع استراتيجيتنا طويلة الأمد. نحن سعداء لرغبته في البقاء هنا".

في غضون ذلك، قال النادي إن المدافعة الإيرلندية ميجان كامبل مددت عقدها لعام واحد وهو ما سيبقيها في فريق السيدات حتى 2020.

وفازت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما بكأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة الموسم الماضي مع سيتي.