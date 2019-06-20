افتتاح معرض خط الحجاز الحديدي | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 24/ 06/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: دارة الفنون، عمّان افتتاح معرض "خط الحجاز الحديدي"، تحت رعاية السفير التركي في الأردن، مراد قره كوز وبالتعاون مع معهد يونس أمرة (المركز الثقافي التركي) ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا). Advertisements يتضمن المعرض وثائق وصور من الأرشيف العثماني تستعرض مدى أهمية الخط الذي قال عنه السلطان عبد الحميد خان الثاني "إنه حلمي القديم". يتبع افتتاح المعرض لقاء في السابعة مساءً تحت عنوان "أهمية الخط الحجازي الحديدي "للأستاذ الدكتور عزمي أوزجان من تركيا. يعتبر مشروع الخط الحجازي الحديدي من أعظم المشاريع في العالم بتلك الفترة، فقد تم إنشاؤه ما بين 1900-1908 بين دمشق والمدينة المنورة ووصل الخط إلى عمان عام 1903 وإلى معان 1904 وإلى مدائن صالح عام 1906 والى المدينة المنورة عام 1908 . وتحول مشروع الخط الحجازي الحديدي في تلك الفترة إلى عمل يرمز إلى وحدة المسلمين فربط خط إسطنبول بالمدينة المنورة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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