إشهار ثلاثية الأجراس لإبراهيم نصر الله | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 24/ 06/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان Advertisements مرة أخرى، يعود الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله في عمله الجديد "ثلاثية الأجراس"، لتوثيق حكاية فلسطين خلال القرن العشرين.

الجديد في "ثلاثية الأجراس" إتاحة خاصية قراءة أي واحدة من الأعمال الثلاثة، باعتبارها عملًا مستقلًا، أو قراءة الثلاثية كلها كعمل متعدد الوجوه يتتبع ما عاشته فلسطين من تحولات على مدى العقود الماضية.

إبراهيم نصر الله، من مواليد عمان عام 1954، وهو شاعر وروائي، تفرّغ بشكل تام لمشروعه الكتابي منذ العام 2006، وتناولت أعماله مجالات عديدة ومختلفة من الشعر والرواية وكتب للأطفال.

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