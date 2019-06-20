بغضون شهرين: "جالاكسي فولد" القابل لطي في جيوبكم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق أول هواتفها الذكية القابلة للطي، الذي طال انتظاره والبالغ ثمنه 1980 دولارًا، "جالاكسي فولد"، قريبًا، وذلك حسبما أعلن مسؤول تنفيذي في شركة "Samsung Display" التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات.

وتُعد "Samsung Display" المزود الرئيسي للشاشات القابلة للطي، ويأتي تصريح المسؤول التنفيذي بعد أن تأجل إطلاق الهاتف لعدة مرات في وقت سابق بسبب مشكلات الشاشة، لكن يبدو أن العملاقة الكورية الجنوبية قد تمكنت من حل معظم المشاكل المرتبطة بالشاشة.

وكان من المقرر في البداية أن يصل هاتف جالاكسي فولد إلى رفوف المتاجر الأميركية والكورية الجنوبية خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو على التوالي، لكن توقف العديد من وحدات المراجعة عن العمل بعد استخدامها أدى إلى استدعاء سامسونج للجهاز، وإيقاف عملية الإطلاق.

وقال المستخدمون إن "الشاشة بدأت بالوميض والتحول إلى اللون الأسود قبل أن تصبح غير صالحة للاستخدام تمامًا، ويُعتقد أن المشكلات تنبع من المفصل، مما تسبب في الكثير من الضغط على الشاشة".

وقال نائب رئيس شركة "Samsung Display"، كيم سونغ تشول، في خطاب ضمن فعاليات مؤتمر عقدته منظم "كيدز" الكورية بتاريخ 18 يونيو: تغلبنا على معظم مشكلات الشاشة، وأصبح جهاز جالاكسي فولد جاهزًا للوصول إلى السوق، دون تحديد تاريخ الإطلاق.

وأضاف "لدي توقعات كبيرة للجهاز، بحيث سيحظى جالاكسي فولد عند إطلاقه بالكثير من الاهتمام في السوق".

ويتوقع المسؤول التنفيذي في شركة "Samsung Display" أن تكنولوجيا الشاشة ستلعب دورًا أساسيًا في عصر شبكات الجيل الخامس، والتي تتيح اتصالات فائقة السرعة، وتسرع ظهور أنواع جديدة من المنتجات، مثل الشاشات القابلة للامتداد.

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ولم تعلق سامسونج بعد على تصريحات المسؤول التنفيذي في شركة "Samsung Display" ذراع سامسونج لتنصيع الشاشات والمنفصلة عن قسم الأجهزة المحمولة للعملاقة الكورية الجنوبية.

وقد تكهن الكثيرون بأن سامسونج ستطلق الهاتف القابل للطي في شهر يوليو، قبل إطلاق "Galaxy Note 10"، لكن الشركة نفت هذه الشائعات حتى الآن، وذلك حسبما ذكرت صحيفة كوريا هيرالد.

وجاءت آخر كلمة رسمية حول مصير "جالاكسي فولد" الأسبوع الماضي، عندما قالت الشركة: إنها تتوقع الإعلان عن موعد الإطلاق في الأسابيع المقبلة.

ويعني هذا أنه يتعين على المشترين المحتملين الانتظار حتى شهر يوليو أو حتى وقت لاحق للحصول على جهاز "جالاكسي فولد".

وأشارت التقارير السابقة إلى أن شركة سامسونج ستجري تغييرات على تصميم مفصلات الهاتف بحيث لن يكون هناك خطر متعلق بالغبار.

وقد تعمد الشركة أيضًا إلى تمديد الطبقة الواقية على شاشة الجهاز لملء مساحة السطح بأكملها، بدلاً من ترك مساحة لحافة صغيرة، بحيث لا يمكن إزالة الطبقة الواقية من قبل المستخدمين.

وقال متحدث باسم سامسونج "سنتخذ تدابير لتعزيز حماية الشاشة، وسنقوم بتعزيز الإرشادات الخاصة بالرعاية واستخدام الشاشة، بما في ذلك الطبقة الواقية، حتى يحصل عملاؤنا على أقصى استفادة من جالاكسي فولد".