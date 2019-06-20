عيد الموسيقى: حفل الثلاثي تانجو | الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 23/ 06/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: جمعية الثقافة الفرنسية، الخليل

كما يوحي اسمها ، فإن ثلاني تانغو مجموعة موسيقى من مدينة مونبلييه الفرنسية، تتألف من ثلاثة موسيقيين: فيليب براكار عازف الساكسفون، كلير سالا على الفلوت وماري أرنو على البيانو.

يمتلك ثلاثي تانغو مخزونًا موسيقيًا من مقطوعات التانغو من المؤلف الأرجنتيني آستور بيازولا/ كما يعزفون مقطوعات لمؤلفين مختلفين مثل مانويل دي فالا (إسبانيا) وآندي سكوت وإيان كلارك (إنجلترا) وجورج بيز (فرنسا) وبعض المقطوعات الشهيرة البرازيلية من بوسا نوفا.

Advertisements

منذ عام 1982، تحتفل فرنسا وشركائها حول العالم بعيد الموسيقى يوم 21 حزيران (يونيو). يعدّ عيد الموسيقى يومًا لكل الفعاليات الموسيقية، بغض النظر عن النوع أو الأسلوب. هذا الحدث الضخم، العفوي إلى حد كبير، يحتل الميادين والشوارع والمعالم الأثرية والمدارس والمستشفيات في المدينة والريف، في المناطق الحضرية وفي المناطق الخارجية.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



