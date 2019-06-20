قصتنا | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 23/ 06/ 2019
الزمان: 20:00
المكان: مسرح أوديتوريوم مار يوسف، الناصرة
يتكون العرض الموسيقي "قصتنا" من مقطوعات موسيقية وأغانٍ، كلها لحبيب شحادة حنا، وفيه يتحاور الملحن مع العازف، في سياقات موسيقية مختلفة وأنماط متنوعة منها التانغو والفالس والرقصة والتقاسيم والارتجال. يؤكد عرض "قصتنا" على الحداثة في التلحين والعزف في مزج حواري موسيقي مثير بين ثقافات موسيقية عالمية مختلفة.
أسماء العازفين
درويش درويش: كمان (الرامة)
جوان فيلارويل: كونترا باص (تشيلي)
باسم صفدي: جيتار (الجولان)
ويليام بلان: درامز (الناصرة)
نوي كليرك: أكورديون (فرنسا)
معن الغول: إيقاعات (القدس)
رنا خوري: غناء (حيفا)
شادي دكور: غناء (ترشيحا)
بمرافقة جوقة زنابق بازيليك البشارة، بقيادة فراس عكاوي (الناصرة)
وحبيب شحادة حنا: ألحان، توزيع، وعود
يُرصد ريع المشروع لدعم مشاريع يقوم بها نادي "الليو" الشبابي لمناهضة العنف في الناصرة والمجتمع العربي، وفي صُلبها "مسابقة الجيل الرابع".
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