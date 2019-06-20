روسيا تعبّر عن عدم وضوح بمصير اتفاق "أوبك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" الروسية المنتجة للنفط، اليوم الخميس، أن مصير اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين "أوبك" وحلفائها لا يزال غير واضح، وحتى الشركات الروسية ليس لديها موقف موحد تجاهه.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أن اتفاق إنتاج النفط المبرم بين أوبك وحلفائها يجب أن يظل ساريا للأبد، وإن كميات النفط المحددة في الاتفاق يمكن أن تخضع للتغيير.

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي، وحيد علي كبيروف، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة لوك أويل في موسكو.

وتواجه أسعار النفط، والعلاقات بين الدول المصدرة له، توتر، خصوصا في ظل العقوبات التي يفرضها ترامب على إيران، والهجمات المتكررة على ناقلات نفط سعودية، يزعم أن إيران وراءها.