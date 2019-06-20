السعودية: سنرد بـ"قوة" إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني.

وأضاف الجبير -في تصريحات للصحفيين الخميس في لندن- أننا نحتاج إلى تهدئة الوضع في منطقتنا العربية، لكننا لا نستطيع فعل ذلك مع إيران لما تسببه لنا من ضرر بالغ، مشددا على أنه سيكون الرد في منتهى القوة والحسم إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز.

وأكد الجبير أن الوضع بالغ الخطورة فيما يخص إيران، مضيفا أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإيرانية على طرق الملاحة البحرية تؤثر على دول العالم.

وتابع الجبير أن المملكة العربية السعودية لا تريد حربا مع إيران، مؤكدا أن هناك مشاورات مع حلفاء المملكة، وتنظر في الخيارات المتاحة لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران أمر غير منطقي، لافتا إلى أن وتيرة الهجمات الإيرانية تصاعدت في الفترة الأخيرة.