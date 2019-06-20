الجيش الأمريكي: الطائرة المسيرة لم تخترق مجال إيران

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العين الإخباريةالخميس 2019/6/20 03:31 مساء بتوقيت أبوظبي
طائرة أمريكية بدون طيار من طراز إم.كيو
نفى الجيش الأمريكي المزاعم الإيرانية بشأن اختراق الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة المجال الجوي الإيراني، موضحا أنها سقطت بصاروخ سطح/جو إيراني فوق مضيق هرمز.
وقال بيل أوربان الكابتن في البحرية الأمريكية إن "التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران زائفة"، مضيفا: "كان هذا هجوما لم يسبقه استفزاز على طائرة مراقبة أمريكية في المجال الجوي الدولي".
وذكر أن إسقاط الطائرة تم في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز الساعة 11:35 مساء تقريبا بتوقيت جرينتش يوم 19 يونيو/حزيران 2019.
واستهدف صاروخ سطح/جو إيراني طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-4 سي ترايتون تتبع البحرية الأمريكية، في وقت سابق الخميس، في وقت ترتفع فيه وتيرة التهديدات مع زيادة الضربات الإيرانية ضد الأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج العربي الذي شهد، الأسبوع الماضي، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
كما استهدفت عدة صواريخ من طراز "كاتيوشا"، خلال اليومين الماضيين، مواقع أمريكية في العراق من بينها قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية، ومقرات لشركات نفط أجنبية بينها شركات أمريكية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط لردع أنشطة إيران المهددة للاستقرار والأمن والسلم بالمنطقة.
وفي مايو/أيار الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية استعداداتها لردع تهديدات إيرانية بمنطقة الشرق الأوسط بعدما علقت طهران بعض تعهداتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.
استعدادات واشنطن تمثلت في إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه الخليج العربي، وقاذفات بي -52 إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، ونشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط.
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