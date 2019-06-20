انت الان تتابع محكمة تركية تقضي بسجن 24 متهما مدى الحياة في محاكمة "قادة" الانقلاب الفاشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أصدرت محكمة تركية الخميس أحكاما بالسجن مدى الحياة على 24 شخصا، بينهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية في قضية تدبير الانقلاب الفاشل في صيف العام 2016.

وحوكم في الإجمال 224 شخصًا بينهم أكثر من 20 جنرالا سابقا، في هذه المحاكمة وهي من القضايا الرئيسية التي تناولت الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016. ومن هؤلاء، حوكم 176 وهم رهن الاحتجاز و35 طلقاء، و13 غيابيا.

ومن ال24 حكما، اصدرت المحكمة 17 حكما بالسجن المشدد للتسبب في مقتل 139 شخصا و"انتهاك الدستور" و"محاولة اغتيال الرئيس"، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

وهي أحكام تنطلي على ظروف سجن أكثر قسوة وتشددا.

وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد في مجمع سجون في بلدة سينجان قرب أنقرة. وقد بنيت القاعة بغرض استيعاب جلسات المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب وهي تتسع لنحو 1558 شخصا.

وقالت وكالة الأناضول إنّ قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك ومساعد إردوغان السابق علي يازجي من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

ولم يعرف قرار المحكمة بشأن بقية المتهمين على الفور.

وتجمع نحو مئة شخص في المحكمة وسط انتشار أمني، وفق مراسلة فرانس برس التي لم يسمح لها بدخول قاعة المحاكمة.

وفيما كان القاضي يتلو الأحكام، حاولت الشرطة خارج المحكمة الحفاظ على الهدوء مع اندلاع شجارات بين المحتشدين.

وحاولت صالحة ارجان، التي قتل ابنها ليلة الانقلاب الفاشل، الدخول عنوة إلى قاعة المحكمة.

وقالت فيما كانت تلصق جسدها بسياج المحكمة إنّ "الدولة عليها أن تخجل".

وتتضمن الاتهامات ضد المتهمين الرئيسين "انتهاك الدستور" واستخدام الإكراه والعنف في محاولة لإطاحة" البرلمان والحكومة التركية والتسبب في "استشهاد 250 مواطنا" و"محاولة قتل 2735 مواطنا".

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وذكرت وسائل إعلام ان النيابة طلبت الشهر الفائت 252 حكما مشددا بالسجن المؤبد بحق حوالي 40 متهما. وهي أحكام تنطلي على ظروف سجن أكثر قسوة وتشددا.

كما طالبت النيابة بإدانة المتهمين عن "سفك الدماء" في ليلة الانقلاب، داعية إلى انزال عقوبة السجن 55,800 سنة للمتهمين جميعا بتهم إصابة 2,558 مواطنا و177 عنصرا في قوى الأمن.

ومنذ تموز/يوليو 2016، اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات آلاف الاشخاص للاشتباه بصلاتهم بالانقلاب بموجب حال الطوارئ التي أعلنت لعامين وانتهت العام الفائت.

لكن مداهمات قوى الأمن تواصلت وهناك تقارير شبه يومية عن إصدار النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق اشخاص مشتبه بصلاتهم بغولن.

وأطلقت السلطات نحو 290 محاكمة مرتبطة بمحاولة الانقلاب، انتهت 261 منها بإدانة 3,239 متهما حسب بيانات وزارة العدل.

وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد في مجمع سجون في بلدة سينجان قرب أنقرة.

وكان قد حكم على يازجي بالسجن 18 عاما في 2017 بعد محاكمة عشرات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اردوغان في فندق ايجيان الفخم خلال محاولة الانقلاب.

ومن المتوقع صدور احكام أخرى.

ومن بين المتهمين ال224 الذين يحاكمون في سينجان، الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي اتهمته أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل. لكنه ينفي ذلك بشدة.

وفُصلت عن القضية ملفات 13 مدعى عليهم بينهم غولن.

أدت محاولة الانقلاب التي وقعت في ليلة 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016 إلى مقتل 248 شخصًا، بحسب الرئاسة التركية، عدا عن 24 من مخططي الانقلاب.

وأطلقت نحو 290 محاكمة على صلة بالانقلاب انتهت بإدانة 261 من 3239 متهما، وفق ارقام لوزارة العدالة حصلت عليها وكالة فرانس برس قبل صدور الأحكام.